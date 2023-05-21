في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

يُصادف اليوم ذكرى وفاة نادية عزت، التي قدمت العديد من الأعمال طوال مسيرتها، حتى أصبحت علامة مميزة من علامات السينما المصرية، ورغم عشقها للفن إلا أنها كانت تنتقي أعمالها بما يتناسب مع وقارها، حتى وضعت بصمتها الخاصة في كل ما قدمته.



معلومات عن نادية عزت



اسمها الحقيقي بثينة إبراهيم حجازي، ولدت في 22 فبراير عام 1938، كانت تعشق الفن منذ نعومة أظافرها، حتى أنها بعد أن حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قررت ترك المجال والاتجاه إلى التمثيل، ونظراً لموهبتها فد فتحت لها أبواب الحظ منذ اللحظة الأولى التي قررت دخول عالم الفن بها.

كانت أولى مشاركاتها في عام 1959 من خلال فيلم أحلام البنات، وفي نفس العام شاركت في أكثر من فيلم ولكن بأدوار صغيرة منهم: بقايا العذراء، مجانين في نعيم، المراهقات.

استطاعت أن تتنوع في تقديم العديد من الشخصيات، وحفرت اسمها في عدد كبير من الأعمال أبرزها في الدراما: أشجان، إني راحلة، البريء، رفاعة الطهطاوي، عائلة الأستاذ شلش، يوميات ونيس، أمشير، أنظر حولك تبتسم، سارة، رجل غني فقير جدا، قانون المراغي، مذكرات سيئة السمعة.

أما عن السينما: المراهقات، معبودة الجماهير، غصن الزيتون، علمني الحب، انتبهوا أيها الأزواج، بقايا عذراء، علمني الحب، صباحو كدب.

رحلت نادية عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011 عن عمر يناهز الـ 73 عاما بعد صراع مع المرض، وقبيل وفاتها قررت ارتداء الحجاب وانتقاء أدوارها بما يتناسب معه.