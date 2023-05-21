عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

نادية عزت
نادية عزت

يُصادف اليوم ذكرى وفاة نادية عزت، التي قدمت العديد من الأعمال طوال مسيرتها، حتى أصبحت علامة مميزة من علامات السينما المصرية، ورغم عشقها للفن إلا أنها كانت تنتقي أعمالها بما يتناسب مع وقارها، حتى وضعت بصمتها الخاصة في كل ما قدمته.


معلومات عن نادية عزت 
 

اسمها الحقيقي بثينة إبراهيم حجازي، ولدت في 22 فبراير عام 1938، كانت تعشق الفن منذ نعومة أظافرها، حتى أنها بعد أن حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قررت ترك المجال والاتجاه إلى التمثيل، ونظراً لموهبتها فد فتحت لها أبواب الحظ منذ اللحظة الأولى التي قررت دخول عالم الفن بها.

كانت أولى مشاركاتها في عام 1959 من خلال فيلم أحلام البنات، وفي نفس العام شاركت في أكثر من فيلم ولكن بأدوار صغيرة منهم: بقايا العذراء، مجانين في نعيم، المراهقات.

استطاعت أن تتنوع في تقديم العديد من الشخصيات، وحفرت اسمها في عدد كبير من الأعمال أبرزها في الدراما: أشجان، إني راحلة، البريء، رفاعة الطهطاوي، عائلة الأستاذ شلش، يوميات ونيس، أمشير، أنظر حولك تبتسم، سارة، رجل غني فقير جدا، قانون المراغي، مذكرات سيئة السمعة.

 

أما عن السينما: المراهقات، معبودة الجماهير، غصن الزيتون، علمني الحب، انتبهوا أيها الأزواج، بقايا عذراء، علمني الحب، صباحو كدب.

 

رحلت نادية عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011 عن عمر يناهز الـ 73 عاما بعد صراع مع المرض، وقبيل وفاتها قررت ارتداء الحجاب وانتقاء أدوارها بما يتناسب معه.

نادية عزت ذكرى وفاة نادية عزت وفاة نادية عزت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أحمد ناجي: انتظر قرار رسمي من الأهلي لتولي منصبي الجديد

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

موضوعات متعلقة

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

خالية من الكانسر.. مصطفى كامل يعلن خوضه انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة

مسلسل ضخم لشيريهان وعمرو دياب خايف من السينما.. أبرز تصريحات مدحت العدل

بيستخدموا القرآن الكريم للشهرة .. خالد الفايد يثير الجدل بتصريح صادم

الأثنين.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم رهبة

طوب الأرض.. رنا سماحة تشارك في منافسة الصيف بأغنية جديدة

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

ترشيحاتنا

التنمية الحضارية: 913 أسرة تحصل على وحدات سكنية بمثلث ماسبيرو اليوم

نجم الأهلي السابق: الكرة رفضت صن داونز.. والقلق من التحكيم بعد تأهل الوداد

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: اتفاقات التهدئة في السودان ليست كافية

في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

اليوم..تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة..تفاصيل

مواجهة الحرب.. يوم في حب السودان بنقابة الصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

حادثة غريبة من نوعها.. صراخ سيدة يتسبب في وفاة بريطانية

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ