عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصممة جرافيك عن أزمتها مع فنان روسي: كنت بتشتم بعائلتي

صدى البلد

كشفت مصممة الجرافيك غادة والى موقف الجميع منها عقب اتهام فنان روسي لها بسرقة لوحاته وتنفيذها جداريات علي محطات المترو.


 وأضافت غادة والي، خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنها لم تجد من يدافع عنها في تلك الأزمة، معقبة: "كنت بتشتم بأهلي علي السوشيال ميديا وبطلت أتابعها".


 

ونفت غادة والي شائعات حصولها على مبالغ بالملايين جراء تصميمات محطات المترو، معقبة: "كل ما حصلت عليه مقابل التصميمات 77 ألف جنيه عن إجمالى الرسومات فى كل محطات المترو".

 

وأضافت غادة والي أنها لم تنقل لوحات الفنان الروسي، وما حدث تشابه في التصميمات لأن رسوماتها ورسومات الفنان الروسي مستوحاة من المقابر الفرعونية.


 

https://fb.watch/kE--eW_Fcj/?mibextid=5Ufylb

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطة الأندية بشأن أزمة أوسوريو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ