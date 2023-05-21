عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

محمد الأدنداني
محمد الأدنداني

أكد شقيق الفنان الراحل محمد الأدنداني؛ أنه رجل حزنا على وفاة زوجته، التي رحلت قبله بـ 15 يوما.

وقال شقيق الراحل محمد الأدنداني لـ صدى البلد: "شقيقي مات حزنا على زوجته التي توفت قبله بأسبوعين فقط وكان حزين للغاية عليها".


وأضاف شقيق محمد الأدنداني: "شقيقي كان يعشق إسماعيل يس ومونولوجاته".

وتابع: "أصبح مونولوجسيت في جميع الأفراح من النوبة إلى السودان ثم دخل بعد ذلك الفن وشارك مع الراحل أحمد زكي في فيلم ومسلسل ".


ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد الأدنداني، الذي رحل عن عالمنا،عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنان الراحل محمد الأدنداني في بيان لها حيث قالت: تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير محمد الأدنداني، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

وفاة محمد الأدنداني:


توفي الفنان النوبي محمد الأدنداني، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة والمهمة في الدراما والسينما المصرية.

ورحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الأدنداني بعد وفاة زوجته بأقل من شهر فقط، وكان الراحل في حالة حزن بعد وفاتها بشكل كبير.

وقدم الفنان الراحل محمد الأدنداني العديد من الأعمال البارزة والناجحة في السينما المصرية ومنها: البيه البواب، أربعة في مهمة رسمية، وأعمال أخرى،وكان يقدم وهو في عمر الـ 14 مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة وعمل بالشركة الشرقية للدخان، وعمل في بداية مسيرته الفنية كـ كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما

محمد الأدنداني وفاة محمد الأدنداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطة الأندية بشأن أزمة أوسوريو

موضوعات متعلقة

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

عمرو دياب يحيي حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

خالية من الكانسر.. مصطفى كامل يعلن خوضه انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة

مسلسل ضخم لشيريهان وعمرو دياب خايف من السينما.. أبرز تصريحات مدحت العدل

بيستخدموا القرآن الكريم للشهرة .. خالد الفايد يثير الجدل بتصريح صادم

الأثنين.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم رهبة

طوب الأرض.. رنا سماحة تشارك في منافسة الصيف بأغنية جديدة

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ