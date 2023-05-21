شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

أكد شقيق الفنان الراحل محمد الأدنداني؛ أنه رجل حزنا على وفاة زوجته، التي رحلت قبله بـ 15 يوما.

وقال شقيق الراحل محمد الأدنداني لـ صدى البلد: "شقيقي مات حزنا على زوجته التي توفت قبله بأسبوعين فقط وكان حزين للغاية عليها".



وأضاف شقيق محمد الأدنداني: "شقيقي كان يعشق إسماعيل يس ومونولوجاته".

وتابع: "أصبح مونولوجسيت في جميع الأفراح من النوبة إلى السودان ثم دخل بعد ذلك الفن وشارك مع الراحل أحمد زكي في فيلم ومسلسل ".



ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد الأدنداني، الذي رحل عن عالمنا،عن عمر ناهز الـ82 عامًا.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنان الراحل محمد الأدنداني في بيان لها حيث قالت: تنعى نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنان القدير محمد الأدنداني، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة محمد الأدنداني:



توفي الفنان النوبي محمد الأدنداني، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية البارزة والمهمة في الدراما والسينما المصرية.

ورحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الأدنداني بعد وفاة زوجته بأقل من شهر فقط، وكان الراحل في حالة حزن بعد وفاتها بشكل كبير.

وقدم الفنان الراحل محمد الأدنداني العديد من الأعمال البارزة والناجحة في السينما المصرية ومنها: البيه البواب، أربعة في مهمة رسمية، وأعمال أخرى،وكان يقدم وهو في عمر الـ 14 مونولوجات إسماعيل ياسين، ودرس العلاقات العامة وعمل بالشركة الشرقية للدخان، وعمل في بداية مسيرته الفنية كـ كومبارس، ثم كبرت مساحة أدواره وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما