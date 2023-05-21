زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

تعرض المطرب عمرو دياب لانتقادات على السوشيال ميديا بعدما دفع بيده معجب في رقبته.

وكتب رواد السوشيال ميديا: “يعني هيتصور مع مجدي يعقوب يستاهل”، وكتب آخر: "ليه بتدو الناس أكبر من حجمها، كلنا اخرتنا واحدة".

عمرو دياب :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والفيديوهات القصيرة تيك توك فيديو لعمرو دياب من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري والذى أحياه أمس وهو يهرب من جمهوره الذي يريد التقاط الصور التذكارية معه.

وظهر فى الفيديو قيام عمرو دياب بالهرب من إحدى بوابات الفندق فيما حاول شخص الوصول له لالتقاط صورة معه إلا أن عمرو دياب ابعده بيده، وخرج مسرعا من الفندق .



أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام ليلة أول أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

ومازح عمرو دياب صديقه حميد الشاعري، معربا عن حبه له، قائلا: «حميد الشاعري أخويا وعشرة عمري وانا بغني النهاردة في فرح بنتي مش بنته».

وثق مقطع فيديو متداول عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام لحظة استقبال حميد الشاعري للهضبة عمرو دياب في حفل زفاف ابنته.

بدت فرحة الفنان حميد الشاعري عارمة بزواج ابنته، واستقبل الفنان عمرو دياب صديق عمره بحفاوة بالغة.

بمجرد رؤية عمرو دياب صرخ الشاعري مداعبًا له يقول: "هبقى جد قبلك"، واستقبل الهضبة بالأحضان ليقوم بإدخاله إلى حفل الزفاف.

أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف ابنة حميد الشاعري برفقة عدد من النجوم مثل إيهاب توفيق ومحمد حماقي.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير الذين حضروا لتهنئة الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته، ومنهم يسرا، ليلى علوي، جومانا مراد، إيناس الدغيدي، ومنى الشاذلي.