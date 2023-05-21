خرطوش بالعين| الخلافات المالیة تتسبب في جريمة بسوهاج .. تفاصيل

أصيب عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، برش خرطوش بالعین الیُسرى، على يدي عامل عشريني، تعدى عليه بإطلاق عیار من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب الخلافات المالیة القائمة فيما بینھما، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (عمر م ا م- 20 سنة- عامل بأجر- ویقیم دائرة المركز)، مصاب برش خرطوش بالعین الیُسرى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (خالد م ا م- 32 سنة- حاصل على بكالوریوس خدمة إجتماعیة- ویقیم بذات الناحیة)، اتھم المدعو (أحمد ك م ا ع- 21 سنة- عامل بأجر- ویقیم بذات الناحیة)، بالتعدي على شقیقه وإطلاق عیار من سلاح خرطوش كان بحوزته عليه؛ مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وذلك بسبب خلافات مالیة قائمة فيما بینھما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتھم والسلاح المُستخدم، عبارة فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاده، وبمواجھته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.