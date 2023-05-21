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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دون مخالفات أو حالات غش.. الهدوء يسيطر على امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

شهدت الدقائق الأولى، هدوءا نسبيا في امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية، اليوم الأحد، وذلك في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي انطلقت أمس السبت في كافة معاهد الجمهورية.

 

حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم الأحد 21 مايو في مادتَي التربية الإسلامية والعلوم، فيما خلت من أي مخالفات تذكر.

 

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية

وكشف قطاع معاهد الأزهر عن موعد بَدْء امتحان الصف السادس الابتدائي فصل دراسي ثان للعام 2023 في يوم السبت 20 مايو، وذلك في مادة القرآن الكريم، ويستمر الطلاب بالاختبارات حتى يوم الخميس 25 مايو.

ونوهت إدارة الامتحانات إلى إضافة نصف ساعة عن زمن الإجابة الأصلى للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، على أن يمتحن التلاميذ المبصرون شفهيا فى حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفيهًا فى المواد المقررة عليهم، على أن يكون امتحان مادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

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هدوء بلجان المعاهد الأزهرية في امتحانات نهاية العام


عقوبة الغش في امتحانات المعاهد الأزهرية 

وفي إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر في وقت سابق تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

أولًا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.
تنطلق اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023.

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023


وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية أمس السبت الموافق 20 مايو 2023، مادة القرآن الكريم ومدة الامتحان ساعتان.

كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، مادتي الفقة واللغة العربية ومدة كل امتحان ساعتان.

على جانب آخر، أتاح قطاع المعاهد الأزهرية أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكن الحصول على رقم جلوس الثانوية الأزهرية 2023 عن طريق الطرق التالي:

-الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

-ثم الضغط على خدمات الأزهر.

-ثم اختيار استعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية 2022 - 2023.

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، تفقد أعمال أمانة السر للشهادة الثانوية الأزهرية، واستقبله الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

وحرص وكيل الأزهر على المرور على جميع حجرات الإدارات المركزية للامتحانات، واطّلع على أرقام الجلوس للطلاب واطمأن على الانتهاء منها، موجهًا بنشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرا على الطلاب.

 

واطلع الدكتور الضويني على أعمال أمانة السر، وهي وضع وندب رؤساء اللجان والمساعدين والأعضاء، كما اطلع على البرنامج الإلكتروني الذي يختار الأعضاء المشاركين في كنترول الشهادة الثانوية دون أي تدخل أو محاباة، متوجها بالشكر لكل العاملين على جهودهم ونصحهم بالسرية والأمانة والدقة.

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