سجون أمريكا "مقبرة"| أرقام صادمة عن حالات الانتحار والقتلى بداخلها.. والكارثة عدم إدانة 50% من السجناء

لا تزال فضائح السجون الأمريكية تتكشف، وبعد الفضيحة الخاصة بالاعتداءات الجنسية داخل سجون أمريكا، جاء تقرير صادم نشرته صحيفة npr الأمريكية، ليكشف عن كوارث أوضاع السجون في المناطق القبلية لأمريكا، وهو ما عكسه عدد الوفيات، والأرقام الصادمة لحالات الانتحار داخل تلك السجون، وقد أثار التقرير جدلا داخل الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.

ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك العدد الأكبر من السجناء حول العالم، بل ولديها ربع مساجين العالم، وذلك رغم أنها لا تمثل أكثر من 5% من عدد العالم، ففي حين أن الولايات المتحدة تمثل 5% فقط من سكان العالم، إلا أنها تحتجز ربع المساجين فيه، فهناك ما يقرب من 2.3 مليون شخص في سجون أمريكا، بواقع 655 نزيلًا لكل 100 ألف شخص.

4 قتلى و46 حالة انتحار خلال عام واحد

ووفقا لما جاء بالتقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، فإن هناك ما لا يقل عن أربعة سجناء ماتوا داخل السجون القبلية الأمريكية، وذلك مع وجود 46 محاولة انتحار أيضا، وهذا حصاد الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022 ، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العدل بوزارة العدل، والملفت للنظر أن هناك ثلاثة من القتلى الأربعة كانوا من الانتحار، ولكن لم يكشف التقرير عن سبب الوفاة الأخرى، وهو ما يثير علامات الاستفهام.

وتلك البيانات تعد أكثر حالات الوفاة ومحاولات الانتحار التي سجلها مكتب التحقيقات الاتحادي (BJS) سنويًا منذ عام 2016، حيث تضاعف عدد محاولات الانتحار تقريبًا اعتبارًا من عام 2021، ووفقًا للدراسة التي وجدت أيضًا أن أكثر من نصف جميع النزلاء الذين تم احتجازهم في السجون خلال تلك الفترة وبنفس الفترة الزمنية لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة، كما وجد التقرير المؤلف من 15 صفحة أن بعض السجون المحاصرة لا تزال تعاني من الاكتظاظ والاحتفاظ بالموظفين، وقد واجهت ستة مرافق على الأقل اكتظاظًا مزمنًا وانخفض عدد ضباط الإصلاحيات بنحو 20٪ بين عامي 2019 و 2022 - بخسارة 250 موظفًا.

الكونجرس: يجب التحقيق حول تلك المآسي

ومن جانبه قال النائب بروس ويسترمان ، رئيس لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب الأمريكي، إنه لمن المؤسف دائمًا رؤية مثل هذه التقارير، خاصة بعد عام واحد فقط من وعد وزارة الداخلية بالعمل على حل هذه القضايا، ومثل تلك المآسي تتطلب بالتأكيد المزيد من التحقيق، خصوصا وأن تلك الدراسة، يتم إجراؤها سنويًا، وتشمل جميع السجون الثمانين في المناطق القبلية الهندية داخل أمريكا، ومن يقوم بتفنيد تلك المعلومات هم مسؤولو السجن، الذين يبلغون بأنفسهم عن المعلومات.

والملفت للنظر أن هذا التقرير رصد تلك الانتهاكات بعد لإعلان عن الإصلاحات في عام 2022، ففي فبراير 2022، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن أكثر من عشرين إصلاحًا تهدف إلى حماية حقوق وكرامة وسلامة المحتجزين، وتضمنت التغييرات المقترحة تعزيز تدريب الموظفين، وتحسين التوظيف والاحتفاظ بهم، والقيام بشكل أفضل بالتنسيق بين الوكالات مع الشركاء الفيدراليين، وذلك لضمان سلامة النزلاء ومحاسبة ضباط الإصلاحيات، ورغم ذلك حدثت تلك الانتهاكات.

وقد جاء الإعلان عن تلك الإصلاحات بعد تقرير سيء أيضا صدر في يونيو 2021 والذي وجد نمطًا من سوء السلوك وسوء المعاملة والإهمال أدى إلى ما لا يقل عن 19 حالة وفاة في الحجز منذ عام 2016، وقد تم القبض على العديد من الضحايا بسبب مخالفات طفيفة، ووجد التحقيق أن مسؤولي BIA كانوا على علم بالمشكلات لسنوات.

السجون القبلية وصمة عار

وعن تفاصيل ما جاء بالتقرير، فقد كشف الفحص أن العديد من الوفيات حدثت بعد فشل ضباط الإصلاحيات في توفير الرعاية الطبية المناسبة وفي الوقت المناسب، وأن ضعف تدريب الموظفين أدى إلى العديد من وفيات السجناء التي كان من الممكن منعها، ووصف المسؤولون برنامج السجون القبلية بأنه وصمة عار وطنية، واعترف المتحدث باسم وزارة الداخلية تايلر شيري بأن البرنامج ان "يعاني من نقص الموارد منذ عقود ، لكنه قال إن معظم الإصلاحات الموعودة في عام 2022 تم تنفيذها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، أن هناك إصلاحات محددة تم وضعها أو لا تزال قيد التنفيذ، وقال في بيان: "سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي عمله لإصلاح نظام الإصلاح في مناطق الدولة الهندية بأمريكا، وفق الموارد المتاحة"، وأشار شيري إلى أن معدلات التناقص في برامج إنفاذ القانون والتصحيحات في BIAقد انخفضت بمقدار النصف منذ مايو 2022 ، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

تعمل الوكالة أيضًا على زيادة رواتب إنفاذ القانون في BIA ، بما في ذلك ضباط الإصلاحيات والشرطة. تم تقديم مشروع قانون من الحزبين - تعزيز قانون إنفاذ القانون القبلي - إلى مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام ، والذي سيسمح لـ BIA بزيادة الحد الأدنى للأجور لضباط إنفاذ القانون. يبدأ الدفع لشرطة الوكالة حاليًا بـ 46000 دولار ؛ يبدأ ضباط الإصلاحيات بحوالي 40.000 دولار. قال شيري إن الراتب يمكن أن يزيد بما يصل إلى 30 ألف دولار.

الكونجرس يكلف هيئة رقابة فيدرالية للتحقيق

ويبدوا أن التقرير سوف يكون محل جدلا كبيرا داخل الكونجرس الأمريكية، حيث يقول أعضاء الكونجرس إن النتائج "مقلقة" ويدعون إلى المساءلة، خصوصا وأن التقرير يأتي بعد قرابة شهر من كشف تحقيق أجراه مفتش عام بوزارة الداخلية عن وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة في ثلاثة مراكز اعتقال قبلية في الجنوب الغربي، فأحد المرافق في محمية سان كارلوس في جنوب شرق ولاية أريزونا كان به تسريب في السباكة، وأضواء مكسورة، والأهم من ذلك، وحدة تكييف هواء مكسورة في حجرة احتجاز النساء.

والخطير في الأمر أن درجات الحرارة تحوم بانتظام فوق 100 درجة في الصيف داخل المحمية، وقال موظفون في سجن آخر للمحققين إنهم يخشون أن ينهار مبناهم بسبب مشاكل هيكلية خطيرة ، بما في ذلك سقوط كتل طينية، وقد وجد تحقيق IG أيضًا أنه في بعض الحالات ، تجاهل مسؤولو المباني في BIAهذه المشكلات وصنفوا ظروف المنشأة على أنها "جيدة"، ويبدو أن العديد من هذه المشكلات قد تفاقمت بسبب التقاعس عن العمل بمرور الوقت ومن المرجح أن تتطلب المزيد من التمويل والجهود لإصلاحها مما لو تم معالجتها في الوقت المناسب.

حل ترشريعي وزيادة التمويل

وقد وصف السناتور جيف ميركلي (ديمقراطي) ، رئيس اللجنة الفرعية للداخلية والبيئة والوكالات ذات الصلة ، ظروف السجن بأنها "مؤسفة"، وقال في بيان لـ NPR: "هذه ليست مشكلة تمويل فحسب ، بل هي أيضًا مشكلة مساءلة ؛ نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمعالجتها، فلا يجوز أن يخضع أي شخص لهذه الظروف ، سواء كان مسجونا أم لا"، فيما وصف السناتور جون تيستر (ديمقراطي من مونت) التقارير بأنها "مقلقة للغاية"، وقال تيستر: "سأعمل مع زملائي لمحاسبة BIA وإيجاد حل تشريعي".

وقد قاد كلا النائبين، بنجاح جهودًا في ديسمبر لتخصيص 22.6 مليون دولار لزيادة التمويل لبرنامج السجون، لذلك وخلال جلسة استماع بشأن الميزانية الأسبوع الماضي، أخبر بريان نيولاند ، مساعد وزير الخارجية للشؤون الهندية في وزارة الداخلية، لجنة ميركلي الفرعية أن وكالته تطلب مزيدًا من التمويل للصيانة والعمليات في مراكز الاحتجاز.

وذكر نيولاند، أنه يعتقد أنه تم توثيقه جيدًا - سجوننا عبر نظام BIA في حالة سيئة، فلقد توصلنا أيضًا إلى القدرة على ترتيبهم لتحديد أولويات أيهم يجب استبداله ، لكننا نحتاج إلى الدولارات للقيام بذلك ولضمان حصول الأشخاص الذين في رعايتنا وحضانتنا على العلاج الذي يحق لهم الحصول عليه، ويطلب مكتب الشؤون الهندية من المشرعين زيادة قدرها 62.1 مليون دولار في التمويل لقسم السلامة العامة ، والذي يشمل السجون والموظفين.