مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته الـ 59 لمنافشة التنسيق للإغاثة والمستجدات الإنسانية

​عقد اليوم الاحد، اجتماع الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات على رأسها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والذي يعد بند دائماً في اطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب.

وطالب المجلس مدير عام منظمة الصحة العالمية التدخل الفوري لوقف الممارسات غير الإنسانية والمنافية للاتفاقيات الدولية التي تعتدي على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وتمنع الفرق الصحية من القيام بواجباتها وتعيق وصول إمدادات الوقود والتيار الكهربائي إلى المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية.

كما اعتمد وزراء الصحة العرب الكلمة الموحدة للمجلس أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها معالي وزير الصحة بالجمهورية اليمنية. ومن بين الموضوعات التي ناقشها المجلس أيضا تنظيم مؤتمر ومعرض عربي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذي ستستضيفه مملكة البحرين تحت مظلة مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في دورته الثانية في مملكة البحرين، في الفترة من 7-9 ديسمبر 2023، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.



وأشارت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية انه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، عرض على معالي وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية.

وقد كلف المجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بالدعوة لعقد اجتماع لتنسيق الجهود العربية في الشأن الإنساني بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وذلك للاستفادة من خبرات كافة الجهات العاملة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة العربية كما تم تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع للجنة العربية الصحية للطوارئ لتفعيل عملها.

كما ناقش المجلس الاستراتيجية الخاصة بتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وكلف المجلس الأمانة الفنية بعرض التجارب العربية الناجحة في هذا الشأن لبناء وتنمية قدرات الموارد البشرية استجابة للاحتياجات الصحية للأمهات والأطفال والمراهقات، ولتبادل الخبرات المختلفة بين الدول العربية الاعضاء، كما أقر المجلس تفعيل مبادرة المحفظة الوردية الخاصة بصحة المرأة العربية.

كما نوهت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب شهدت حفل إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة بحضور معالي الوزراء العرب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، حيث أبرزت الجائحة أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، كما أقر المجلس تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لمجلس وزراء الصحة العرب.

كما أشارت السفيرة الى ان أعمال الدورة 76 لجمعية الصحة العالمية تعقد هذا العام تحت شعار انقاذ الأرواح والصحة للجميع، و تشهد اجتماعات هامة من ضمنها صحة المرأة والطفل والمراهق (2016-2030)، والتغطية الصحية الشاملة، والاعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى المعني بالوقاية من الامراض غير المعدية، والتأهب والاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، ومناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل ، واستئصال شلل الأطفال والمستجدات في هذا الشأن