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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: تطهير الشبكات من جذور الأشجار بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الاعمال
الاعمال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لعمل المجسات علي خطوط وشبكات مواسير مياه الشرب، بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وخاصة المناطق الريفية، وذلك لاستخراج جذور الأشجار من مواسير والتي كانت تتسبب في ضعف وصول المياه لبعض المناطق وخاصة القري والمناطق الريفية.

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وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الفرق المشكلة من فنيو وعمال شبكات المياه في جميع المناطق " بالسويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، تجري عمل المجسات علي شبكات خطوط مواسير مياه الشرب في القري والمناطق الريفية، وعمل تطهير كامل، وتم استخراج جذور كميات كبيرة من جذور الأشجار والتي كانت تتسبب في ضعف مياه الشرب من الوصول لتلك المناطق، بإشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن فنيو وعمال الشبكات بمنطقة القنطرة غرب تمكنوا، أمس السبت، من عمل المجسات لتطهير شبكات مواسير مياه الشرب بمنطقة سوق الأحد، وتم اكتشاف انسداد في تلك المواسير المؤدية لقرية النصر عن طريق جذور الأشجار، والتي كانت تتسبب في ضعف وصول المياه للقرية، وتم استخراج كميات كبيرة من الجذور وحل المشكلة ووصول مياه الشرب للمواطنين وخاصة المناطق المرتفعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب، طبقا للخطة الموضوعة، بجميع قري ومراكز ومناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد "، وذلك بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وذلك ضمانا لجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين في إقليم القناة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملينا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقل فنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ في خط 10 بوصة بالقنطرة غرب، وخط 600 مم علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي أمام مدينة فايد، وخط 12 بوصة أمام محطة مياه ابوصوير الكبرى، وخط 4 بوصة بقرية الضبعية.

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