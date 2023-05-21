الاشتراكي المصري: الأحزاب وصلت لحالة من التدهور بدرجة غير مسبوقة

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن الشعب المصري ينتظر الخروح لأفضل النتائج من الحوار الوطني ووجود أفضل الحلول للقضايا.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني، أنه من الواجب أن تكون هناك حوارات مكثفة أخرى خلال الفترة القادمة بعد الحوار الوطني.

وتابع الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن الأحزاب وصلت لحالة من التدهور بدرجة غير مسبوقة، ولا بد من وجود دعم قوي من الدولة، وإيقاف التضييقات التى قد تتم أحيانا على الأحزاب.

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