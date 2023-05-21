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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة جوليان مور.. جلسة تصوير لأبطال فيلم مايو ديسمبر

جوليان مور
جوليان مور

خضع أبطال فيلم "مايو ديسمبر" الى جلسة تصوير جديدة قبل انطلاق المؤتمر الصحفى الخاص بالفيلم والذى حضره جميع ابطاله ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى. 

وجاء من بين الأبطال الذين حرصوا على الحضور كل من ناتالي بورتمان وجوليان مور وتشارلز ميلتون. 

مهرجان كان السينمائى الدولى 

واختارت ادارة مهرجان كان فيلم Jeanne du Barry ليفتتح فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يقدم فيه جوني ديب شخصية لويس الخامس عشر.  

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في الوقت نفسه تتوارى آمبر هيرد عن الأنظار بعد قضية التشهير التي استمرت لفترة طويلة في المحاكم، وحصل جوني ديب على حقوق رد الاعتبار كاملة بعدما تجنبته هوليوود لفترة طويلة، ووصفته بأنه "ضارب زوجته".

فيلم Jeanne du Barry يشارك في بطولته إلى جانب جوني ديب كل من الممثلة الفرنسية مايوين، بيير ريتشارد، باسكال جريجوري، وغيرهم من الممثلين الفرنسيين، وهو من إخراج بطلة العمل.

وتدور أحداث الفيلم حول جين التي ولدت كابنة غير شرعية لخياطة فقيرة عام 1743، وتطورت حياتها بشكل غير متوقع حتى أصبحت آخر عشيقة رسمية للملك لويس الخامس عشر.

وطغى حضور جوني ديب لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي على الأجواء، بعدما استعاد بريقه خلال الفترة الماضية، وانتهى من قضيته مع آمبر هيرد، ويقضي أوقاته ما بين السفر والرسم والاستمتاع بالانتصار.

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فيلم مايو ديسمبر ناتالي بورتمان جوليان مور تشارلز ميلتون مهرجان كان السينمائي

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