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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في القليوبية لجلسة يونيو المقبل للمرافعة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لجلسة اليوم الأول من دور يونيو المقبل للمرافعة.


وتضمن أمر إحالة المتهمين وهم كل من محمد أ 48 سنة موظف ومصطفى م 35 سنة صاحب مصنع وأحمد م 28 سنة عامل لمحكمة الجنايات لانهم لانهم قتلوا المجنى عليه أحمد س م، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه وأعدوا سلاحًا ناريا وذخائر وتتبعوا المجنى عليه اثناء استقلاله السيارة، حتى أطلق المتهمين الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية الصفة التشريحية القناطر الخيرية تأجيل محاكمة المتهمين تقرير الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة بالقليوبية

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