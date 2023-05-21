المطابع الأميرية تطلق بوابة التشريعات والأحكام المصرية

أطلقت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بوابة للتشريعات والأحكام المصرية تتضمن تراث الدولة القانوني، والذي يشمل القوانين ومراسيم القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئات والمديريات، حيث تحتوي البوابة على أكثر من 320 ألف تشريع مفهرس، وذلك منذ عام 1880 وحتى اليوم.

وقال المحاسب أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، إن بوابة التشريعات والأحكام تتضمن القوانين بجميع توابعها والجريدة الرسمية والوقائع المصرية وأحكام المحاكم العليا، والتي تشمل أحكام محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ، مشيرا إلى أن البوابة تحتوي أيضاً على فتاوي الجمعية العمومية وتضم قسمي الفتوي والتشريع.

وأوضح إمام أن البوابة توفر المعلومات والبيانات والأحكام للقضاة والمحامين والمشتغلين بالقانون، حيث تعد بمثابة مكتبة إلكترونية متكاملة تضم جميع التشريعات والأحكام.

وأضاف أن البوابة توفر جميع الأدوات لتسهيل عملية البحث، وكذا طريقة عرض متقدمة لجميع البيانات، بالإضافة إلى عرض جميع القوانين بآخر تعديلاتها، وتحديث الجريدة الرسمية والوقائع يومياً، إلى جانب جميع أحكام محكمة النقض المدني والجنائي، فضلاً عن جميع أحكام المحكمة الإدارية العليا مع تلخيص المبادئ، وجميع فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.



