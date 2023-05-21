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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة 18 حالة يوميا.. افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى دسوق العام

افتتاح القسم الجديد
افتتاح القسم الجديد

شهد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ  افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى دسوق العام  بالمشاركة المجتمعية كأول وحدة متخصصة لغسيل الكلى للأطفال بمدينة دسوق لخدمة أطفال محافظة كفر الشيخ، والمراكز المجاورة لدسوق، وتوزيع هدايا على الأطفال.

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وحضر الافتتاح الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد عمر، نائب مدير ادارة الطب العلاجى، والدكتور حازم موسى، مدير إدارة وحدة الكلى بمديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد أبو السعد، مدير المستشفى العام بدسوق، والدكتورة غادة زهرة، رئيس وحدة الكلى بمستشفى دسوق العام.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الوحدة تخدم 18 حالة غسيل كلوي للأطفال، بداية وزن الطفل من 15 كيلو جرام، وتضم 4 أسرة و4 ماكينات غسيل كلوي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الخدمة الطبية للأطفال، وسلامة وراحة الأطفال وذويهم دون تحميلهم عناء السفر خارج المحافظة، وتلبية احتياجات المرضى شفاهم الله من المرضى المحتاجين، لجلسات الغسيل الكلوي.

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