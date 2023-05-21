براءة صاحب مدرسة شهيرة في الدقهلية من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

قضت جنايات المنصورة الاقتصادية برئاسة المستشار أيمن الإمام، "رئيس المحكمة" ببراءة رجل الأعمال" أحمد.ع.ا "،73عاما، "صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد اتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.



وأخلت المحكمة سبيل المتهم خلال الجلسة السابقةً بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه وحجز ها للنطق بالحكم اليوم لتقضي ببراءتة من التهمة المنسوبة إليه.



كان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قد القت القبض يناير الماضى على رجل الأعمال "صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، يتاجر في العملات الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وجرى تحريز العملات وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وتبين ضبط ا "أحمد ع. م.ا"، 73 عامًا، رجل أعمال صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت القوة من ضبطه و بحوزته عملات أجنبية متنوعة قدرها" 133 ألف و395 يورو، ومبلغ 1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري"،وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.



وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم"أحمد.ع.م.ا"73عاما، الى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 7/1/2023 بدائرة مركز طلخا – محافظة الدقهلية لأنه تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها بذلك بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.



وتضمن أمر الإحالة ان المتهم شخص طبيعي باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فى النقد الأجنبي والمصري ببيع وشراء دون ان يكون من المسجلين فى البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت النيابة العام خلال أمر الإحالة اتهامات للمتهم بارتكاب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بالمواد 63/1،225/1،233/1،4،236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال ابراهيم محمود معن، المحامي ، بانه جرى الدفع خلال المرافعة بانتفاء جناية التعامل في النقد الأجنبي ومشروعية حيازة المتهم لكافة المبالغ المالية المضبوطة وتناقض ضابطي الواقعة تناقضا بينا يستعصي على الموائمة والتوفيق في أكثر من موضع.