بحضور وزيرة الثقافة.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبرئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعه التاسع والستين للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 30 مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الاجتماع بالتصديق على جدول الأعمال الخاص بشئون المجلس في جلسته الأولى، ثم التصديق على أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية لعام 2023، والتصويت على جوائز الدولة: التفوق والتقديرية والنيل في جلسته الثانية.

وللمرة الأولى سوف يعلن المجلس الأعلى للثقافة عن القائمة القصيرة لجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق) قبل اجتماع المجلس بأسبوع.