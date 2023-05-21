خبير اقتصادي : مبادرة "ابدأ" تدعم الصناعة والمنتج المحلي

قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ابدأ" من أهم المبادرات التي تدعم الصناعة والقطاعات الإنتاجية، والهدف منها الاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تسعى إلى توفير الشراكات أو المساحة للتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بالاستثمار، وأيضا لجذب رؤوس استثمار اجنبية أو شراكات تكنولوجية أجنبية لتوطين صناعات جديدة للصناعة المصرية.

طيات الورق

وأضاف أن مبادرة ابدأ ليست بين طيات الورق وإنما هي منتجات فعلية على أرض الواقع تم ضخها للسوق المحلي، ويتم استدراجها في الصناعات المصدرة، واتجاه مبادرة "ابدأ" إلى الصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات، والاتجاه نحو الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية داخل الدخل المصري.

وتابع: مبادرة "ابدأ" تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع.