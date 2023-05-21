ضمن أفضل 6 أعمال إماراتية.. تفاصيل مشاركة فيلم "عزلة" في المهرجانات

شارك فيلم عزلة في بعض المهرجانات في الفترة الماضية وحصل على جوائز.

مهرجان ياسمين الحمامات



شاركت الفنانة رشا السيد في مهرجان "ياسمين الحمامات 2023" بفيلم "عزلة" للمخرج أحمد محمد الحبسي.

فيلم "عزلة" كان مشاركا ضمن 6 أفلام إماراتية في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» السينمائي الدولي بتونس في دورته الثانية والتي اختتمت فعالياته مؤخرا.

وشارك فيلم رشا السيد "عزلة" أيضا في الدورة الخامسة لمهرجان العين السينمائي، وحاز جائزة «أفضل فيلم» في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» بالمهرجان التي قدمته رشا السيد مؤخرا.

وابدت رشا السيد سعادتها بمشاركة فيلم عزلة في مهرجان ياسمين الحمامات وكذلك فوزه بجائزة في مهرجان العين السينمائي.

فيلم عزلة

"عزلة" هو فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة وتجسد رشا السيد دور شبح في ذاكرة البطل.

في سياق متصل، شاركت رشا السيد في موسم رمضان 2023 بمسلسل "استديو 23" والذي تم عرضه على منصة شاهد وقناة mbc.

المسلسل عبارة عن تقليد للفنانين الأمريكان وهو واحد من أبرز المسلسلات .

الرمضانية التي انتظرها عشاق الدراما الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

وتصدرت حلقة تقليد عارضة الأزياء جورجينا تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بالسعودية والإمارات، والتي قام ببطولتها رشا السيد بصحبة الفنان خالد فراج والفنان وحيد صالح.

ويعتبر مسلسل استديو 23 هو الجزء الثالث من مسلسل استديو 21 ومسلسل استديو 22، ويعتبر المسلسل من إخراج النعمان حسين ومن تأليف الكاتب الشهير خالد الفراج والذي يشارك في المسلسل كممثل أيضًا.



تدور أحداث وقصة مسلسل استديو حول رجل أعمال ثري يمتلك قناة فضائية، ولكنه يتعامل بطريقة غير عادلة من العاملين في هذه القناة؛ الأمر الذي يتسبب مستقبلًا في تعرّض القناة للإفلاس، ويحاول رجل الأعمال جاهدًا لإنقاذها حيث يقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة.