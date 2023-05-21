عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن أفضل 6 أعمال إماراتية.. تفاصيل مشاركة فيلم "عزلة" في المهرجانات

صدى البلد

 شارك فيلم عزلة في بعض المهرجانات في الفترة الماضية وحصل على جوائز.

مهرجان ياسمين الحمامات


شاركت الفنانة رشا السيد في مهرجان "ياسمين الحمامات 2023" بفيلم "عزلة" للمخرج أحمد محمد الحبسي.

فيلم "عزلة" كان مشاركا ضمن 6 أفلام إماراتية في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» السينمائي الدولي بتونس في دورته الثانية والتي اختتمت فعالياته مؤخرا.

 

وشارك فيلم رشا السيد "عزلة" أيضا في الدورة الخامسة لمهرجان العين السينمائي، وحاز جائزة «أفضل فيلم» في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» بالمهرجان التي قدمته رشا السيد مؤخرا.

وابدت رشا السيد سعادتها بمشاركة فيلم عزلة في مهرجان ياسمين الحمامات وكذلك فوزه بجائزة في مهرجان العين السينمائي.

فيلم عزلة

"عزلة" هو فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة وتجسد رشا السيد دور شبح في ذاكرة البطل.

في سياق متصل، شاركت رشا السيد في موسم رمضان 2023 بمسلسل "استديو 23" والذي تم عرضه على منصة شاهد وقناة mbc.

المسلسل عبارة عن تقليد للفنانين الأمريكان وهو واحد من أبرز المسلسلات .

الرمضانية التي انتظرها عشاق الدراما الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

وتصدرت حلقة تقليد عارضة الأزياء جورجينا تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج بالسعودية والإمارات، والتي قام ببطولتها رشا السيد بصحبة الفنان خالد فراج والفنان وحيد صالح.

ويعتبر مسلسل استديو 23 هو الجزء الثالث من مسلسل استديو 21 ومسلسل استديو 22، ويعتبر المسلسل من إخراج النعمان حسين ومن تأليف الكاتب الشهير خالد الفراج والذي يشارك في المسلسل كممثل أيضًا. 


تدور أحداث وقصة مسلسل استديو حول رجل أعمال ثري يمتلك قناة فضائية، ولكنه يتعامل بطريقة غير عادلة من العاملين في هذه القناة؛ الأمر الذي يتسبب مستقبلًا في تعرّض القناة للإفلاس، ويحاول رجل الأعمال جاهدًا لإنقاذها حيث يقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة.

عزلة ياسمين الحمامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الكارثة تقترب .. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

وفاة فريد في حادث سير .. صدمة لجمهور مسلسل الطائر الرفراف

شرطي يدفع مدير مهرجان كان السينمائي والأخير يتوعده

أخبار الفن .. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانته لمعجب .. وسر وفاة محمد الأدنداني

في ذكرى وفاتها.. رحلة نادية عزت من الفنون الجميلة للتمثيل وارتداء الحجاب

بمشاركة نجوم مصريين.. إطلاق أول فيلم جرافيك يدمج الواقع بالخيال في الشرق الأوسط

كان نازل يصلي.. زوجة حسن الأسمر تكشف سرا عن يوم وفاته..فيديو

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

ترشيحاتنا

صدمة لـ ويلينسكي.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب مفاوضات إنهاء الحرب

الحوار الوطني.. ممثل 6 أبريل يطالب بالافراج عن علاء عبد الفتاح

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن أزمة الخبز في البلاد

قصة زوجة على مائدة الأنس.. علياء تشكو زوجها بعد 11 عاما

الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان

كاف يحسم الجدل بكلام نهائي.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاف يحسم الجدل بكلام نهائي.. حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

لقطات جديدة لحظة انفجار طائرة F-18 في قاعدة جوية إسبانية| فيديو

جنون البقر عاد من جديد .. إليك أهم المعلومات عنه

فحص شعر يكشف إصابتك بالنوبة القلبية قبل حدوثها | تفاصيل

فيديو

اخطف واجري.. هل يتيح القانون تزويج الفتاة لخاطفها بعد 72 ساعة.. فيديوجراف

بحضور مارتن سكورسيزي.. جلسة تصوير لأبطال فيلم Killers of the Flower Moon

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ