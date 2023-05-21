القوات البريطانية تشارك في تدريبات قتالية تابعة للناتو في إستونيا

شاركت قوات من البحرية المليكة البريطانية (مارينز) قوامها 900 جندي في مناورات "عاصفة الربيع 2023" في إستونيا، التي تعد أكبر تدريبات عسكرية سنوية في إستونيا، ويشارك فيها حوالي 14 ألف فرد من 11 دولة من حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشركائهم، من بينهم (إستونيا وكندا والدنمارك وفرنسا وجورجيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وأشار الناتو - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى أن التدريبات تشارك بها الدبابات وعربات المشاة القتالية ومدافع الهاوتزر، وكذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات ودوريات كاسحة الألغام وسفن الإنزال.

وكانت الدول الحليفة في (ناتو) قد أكدت، خلال قمة الحلف لعام 2022، التزامها بنشر قوات إضافية قوية جاهزة للقتال على الجناح الشرقي للحلف بهدف الارتقاء من مجموعات القتال الحالية إلى وحدات بحجم اللواء، عندما وحيثما لزم الأمر.