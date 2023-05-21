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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لإعادة استخدام ألحانه.. عمرو مصطفى يقرر مقاضاة محسن جابر

عمرو مصطفى ومحسن
عمرو مصطفى ومحسن جابر

أعلن الفنان عمرو مصطفى مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحان عمرو التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبية، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام تلك الألحان تعتبر إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه على فيسبوك: إزاي تدعي الحفاظ على التراث والأغاني المملوكة ليك تسمح بغنائها مهرجانات لأصوات تسيء لسمعتي وتسببت في ضرر كبير لي معنويا.. وأدبيا".


أضاف:"  أين الحق الأدبي لي.. كيف أقوم برفع قضية وأنت معك توكيل رسمي بالأغاني المملوكة لك بالتصرف والحفاظ عليها.. ليس لدي أي خطوة غير اللجوء للقضاء المصري ليس ضد أشباه المطربين ولكن ضدك وأبطال جميع التنازلات والتوكيلات المجحفة التي أساءت لحقي الأدبي غير القابل للتنازل عنه ولسمعتي الفنية أمام الشعوب العربية".

تابع :"نداء إلى جميع محامي الملكية الفكرية في مصر والوطن العربي رجاء التواصل معي لن تكون قضيتي فقط ستكون قضية كل مبدع وكل وريث لمبدع يتم المتاجرة بفنه ويسمح فقط إعطاء التصريح لفنه لمن يدفع أكثر وليس لمن يحترم فنه والقضية لها أبعاد أكبر وأعمق من الحقوق فقط، دي قضية ثقافة شعب يتم التحكم فيها عن طريق بعض الأشخاص وجميع شركاتهم خارج حدود البلد.

عمرو مصطفى ومحسن جابر:

وفور إعلان عمرو مصطفى عن نيته لتقديم أغنية بصوت الراحلة أم كلثوم باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، حذر المنتج محسن جابر ،عمرو مصطفى من هذه الخطوة، خاصة وأن حقوق الملكية الفكرية للراحلة أم كلثوم تعود إلى محسن جابر وشركة عالم الفن التى يمتلكها ويقوم بإدارتها حاليًا نجله محمد جابر.

عمرو مصطفى محسن جابر ألحان عمرو مصطفى

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