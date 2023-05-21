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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تمتلك مقومات واعدة لجذب الاستثمارات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع

التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له. 

وحضر الاجتماع المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام.

 وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون وكيفية استغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.  

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير ، مشيرا إلى خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها في جنوب مصر وتستهدف تغيير وجه الحياة في محافظات الصعيد من خلال عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادى.  

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المثلث الذهبي منطقة واعدة للتعدين 

وقال الدكتور عصمت إن "المثلث الذهبي" لديها مقومات منطقة اقتصادية واعدة خاصة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، وسهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج، وإن الهيئة تم إنشاؤها طبقا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة.

من جانبه، أوضح المهندس عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة و تنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.

 

وزير قطاع الاعمال المثلث الذهبي مقومات جذب استثمارات محافظات الصعيد السوق المحلي

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