"أردوغان" أم "كليجدار أوغلو".. لمن تذهب أصوات الناخبين الأتراك في الخارج؟

قال عمرو أحمد، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنَّ الناخبين الأتراك في الخارج يميلون للإدلاء بأصواتهم إلى الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، أكثر من كمال كليجدار أوغلو، بحسب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات.

وأضاف "أحمد" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، أنَّ الأكراد في الخارج لديهم رغبة حقيقية للذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مُشيرًا إلى أن الدول الأوروبية خصوصًا في ألمانيا، يحصل فيها "أردوغان" على أغلبية الأصوات، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، كانت أصوات الناخبين من نصيب مرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

عملية التصويت

وبشأن وصف الناخبين الذين يدلون بأصواتهم لأردوغان بأنهم يميلون إلى تيار الإسلام السياسي، فسَّر مُراسل "القاهرة الإخبارية"، الأمر بأنَّ هناك بعض المواطنين لديهم أيديولوجية، وجزءًا آخر يرون الإنجازات التي حققها أردوغان، أما الأغلبية فيحاولون الحفاظ على مصالحهم من خلال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه تركيا.

وانطلقت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بالخارج، التي جرى إجراؤها بين كل من المُرشح (الرئيس التركي الحالي)، رجب طيب أردوغان، ومنافسه الأبرز، مرشح تحالف المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، كما تستعد تركيا لإجراء جولة إعادة في الداخل 28 مايو الجاري 2023، ولم ينجح أي من المرشحين للرئاسة في تجاوز نسبة 50% المطلوبة للفوز بالسباق خلال الجولة الأولى.