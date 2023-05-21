الكويت ترحب بتوقيع الجيش السوداني والدعم السريع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مساء أمس /السبت/ على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة سبعة أيام يهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.

وتطلعت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /الأحد/- إلى أن يمهد هذا الاتفاق في التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال والأعمال العدائية بما يمهد في إنهاء النزاع المسلح في السودان الشقيق.

وجددت موقف الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال وتغليب لغة الحوار بين الأطراف السودانية بغية التوصل إلى حل دائم للأزمة في السودان وبما يحقق أمنه وإستقراره وسلامة أراضيه، مثمنة الدور المحوري والمتواصل الذي تقوم به كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للتوصل لهذا الاتفاق وحث كافة الأطراف على استمرار الحوار ووقف القتال.