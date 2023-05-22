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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتظرته ولم يأت.. الرئيس الأوكراني يمتنع عن لقاء نظيره البرازيلي في اليابان

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي

كشف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عن عدم حضور نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اللقاء الذي كان مقرر لهما معا، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان.

وأضاف رئيس البرازيل: "كان من المقرر عقد لقاء ثنائي مع أوكرانيا في هذه القاعة. انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا. في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام. عندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يحضر زيلينسكي بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر . لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته ... زيلينسكي شخص بالغ ويعرف ما يفعله".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقنع نظيره البرازيلي بالاجتماع مع زيلينسكي في القمة.

قبل ذلك أعرب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته انتهاز فرصة حضوره قمة مجموعة السبع المقبلة في اليابان بصفة ضيف، للانخراط في جهود الوساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وكذلك قال رئيس البرازيل في وقت سابق، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تأجيج النزاع.

 

 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس البرازيلي الرئيس الفرنسي

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