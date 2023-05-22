مصرع شاب سقط من أعلى سقالة خشبية بسوهاج

لقي شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث، أثناء عمله بمنطقة المُستثمر الصغير دائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده مصرع شاب أثناء عمله، حيث أختل توازنه وسقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث، بمنطقة المُستثمر دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "حماده ص. م. أ- 28 سنة- مبيض محارة- ويقيم دائرة مركز سوهاج"، وبسؤال كلاً من والده المدعو "صلاح م.أ.ج- 64 سنة- بالمعاش، وشاهد الواقعة المدعو مهران ع.أ.ع- 39 سنة- مبيض محارة- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بعمله أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث بعمارة تحت الإنشاء بمنطقة المُستثمر الصغير دائرة القسم صحبة الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا؛ مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.