مصرع أربعيني أثناء إخماده نيران حريق اشتعل بورشته وامتد لمنزله بسوهاج

لقي صاحب ورشة نجارة في نهاية الأربعينات من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله أثناء محاولته إخماد نيران حريق نشب بورشة نجارة بمنزله دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بورشة نجارة دائرة القسم، ووجود متوفي.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحريق بالطابق الأرضي بمنزل مكون من 6 طوابق ملك المدعو "ملاك غ.ح.غ- 47 سنة- صاحب ورشة نجارة- ويقيم بذات الناحية"، وإمتد للطابق الثاني والذي يستغل كمخزن أخشاب للورشة.

ما نتج عنه إصابة مالك المنزل بإشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وكسر مُضاعف بالقدم اليسرى؛ إثر سقوطه من الطابق الثالث بالمنزل أثناء مشاركته في إخماد النيران.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية إلا أنه توفي حال تلقيه الاسعافات اللازمة.

وبسؤال شقيقه المدعو "مايكل غ.ح.غ- 35 سنة- نجار- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، مُضيفًا بإحتراق كمية من الأخشاب.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي اطفاء، وتمت السيطرة على نيران الحريق، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.