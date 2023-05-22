العناية الإلهية تُنقذ طالبًا من إزهاق روحه في سوهاج

أصيب طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر؛ إثر تناوله مادة سامة؛ بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نتجت عن الخلافات الأسرية التي عاشها بالفترة الأخيرة بين أفراد أسرته بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو "محمد ع.ع.م- 18 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، مُصاب بحالة إعياء وقئ مُستمر، ادعاء تناول مادة سامة.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب ووالدته المدعوة "إبتسام خ.م.ع- 36 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، قررا بأنه تناول مادة سامة بالمنزل؛ مما أدى ذلك إلى إصابته المنوه عنها؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة نتجت عن الخلافات الأسرية التي عاشها بالفترة الأخيرة بين أفراد أسرته.

تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.