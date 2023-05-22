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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 102 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف خلال أسبوع

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أنه في إطار توجيهات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 .


وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

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