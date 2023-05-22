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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف رعدية.. تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

صدى البلد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية اليوم الإثنين، تحذيرًا من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

و تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة  الـ 11 مساءً.

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وكان قد أصدر أمير منطقة الباحة في المملكة العربية السعوية، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، توجيهات بشأن حالة الطقس والأمطار الغزيرة على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها.

وأكد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أعضاء اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول.

ووجه جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، وكذلك الطرق، للتأكد من سلامتها أمام السيارات.

كما أكد أمير منطقة الباحة، علي استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

 

 

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