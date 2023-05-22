من هو على أكبر أحمديان الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بتعيين قائد في الحرس الثوري كمسؤول أمني كبير في البلاد.

وذكر التلفزيون الإيراني أن رئيسي عين في مرسوم "علي أكبر أحمديان" أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي بدلا من علي شمخاني، الذي تولى المنصب طيلة السنوات العشر الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تشديد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنيني على المرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر للتغلب على أي عقبات.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، شغل أحمديان سابقا مناصب مثل قائد مقر الأركان المشتركة للحرس الثوري الإيراني ونائب قائد بحرية الحرس الثوري.

كما شغل منصب رئيس المركز الاستراتيجي للحرس الثوري لمدة 16 عاما اعتبارا من عام 2007.

وانتخب أحمديان كأحد الأعضاء الجدد في مجمع تشخيص مصلحة النظام في 20 سبتمبر2022 بأمر من علي خامنئي.

وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980 وكان يعتبر خلال الحرب العراقية الإيرانية من كبار قادة الحرس حيث عمل مسؤولا عن مقر نوح العسكري.

وشغل أيضا منصب رئيس اركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع صدام، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 لغاية 1997 قبل تعيينه قائدا لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.

وبين عامي 2000 و 2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية حتى 2023.

