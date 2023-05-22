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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية: الهندسة والكمبيوتر في مستوى جميع الطلاب.. صور

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

اطمأن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالب، امتحان مادتي الهندسة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي اللغة الأجنبية ، والتكنولوجيا، والبالغ عددهم 2040 طالب في 15 لجنة على مستوى المديرية.

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع انطلاق اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023 م .

كما أكد وكيل التعليم بالغربية  أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئناً جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحان اليوم في مستوى جميع الطلاب، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة.

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كما أكد "حسن" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وسير الامتحان بصورة طيبة.

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إستخدام الهاتف المحمول استخدام الهاتف الاعدادية الإدارات التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الهاتف المحمول امتحان الهندسة

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