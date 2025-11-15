قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد حبس المتهمين في مشاجرة لجنة إسنا الانتخابية ذمة التحقيق

تجديد حبس المتهمين في مشاجرة لجنة إسنا الانتخابية 15 يوما على ذمة التحقيق
تجديد حبس المتهمين في مشاجرة لجنة إسنا الانتخابية 15 يوما على ذمة التحقيق
شمس يونس

جددت النيابة العامة بمركز اسنا جنوب الاقصر حبس عشرة متهمين لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في واقعة المشاجرة التي حدثت أمام إحدى اللجان الانتخابية بمركز إسنا وذلك بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطتهم يوم الثلاثاء الماضي عقب انتشار منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وقوع مشاجرة خارج الحرم الامني للجنة خلال سير العملية الانتخابية

وكان مركز شرطة إسنا قد تلقى بلاغا يوم 11 من الشهر الجاري يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من انصار مرشحين مختلفين حيث تبين ان الطرف الاول يضم خمسة اشخاص مقيمين بدائرة المركز بينهم مصاب بكدمات بينما يضم الطرف الثاني خمسة اشخاص ايضا بينهم مصاب اخر بكدمات وقد بدأت الواقعة بمشادة كلامية بسيطة ثم تطورت الى اشتباكات استخدمت فيها العصي الخشبية مما اسفر عن حدوث الاصابات المذكورة

وتمكنت قوات الشرطة من الوصول الى المتهمين في حينه وضبط العصي المستخدمة في التعدي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كاملة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة المتهمين للتحقيق امام النيابة التي باشرت عملها واطلعت على محاضر الشرطة وتقارير الاصابات واستجوبت اطراف المشاجرة للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة

وبعد مراجعة ما ورد في التحقيقات قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين جميعا خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق لاستكمال سماع اقوال الشهود وبيان مدى مسؤولية كل طرف عن ما حدث ولضمان عدم التأثير على سير التحقيقات  .

الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات تحرض على البلطجة

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يقترب من حسم مستقبله مع برشلونة ويؤكد رغبته في الاستمتاع بما تبقى من مسيرته

المتهمين

استعرضوا بدراجتهم الكهربائية.. القبض على 3 صبية ببنى سويف

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد