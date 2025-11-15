تجديد حبس المتهمين في مشاجرة لجنة إسنا الانتخابية ذمة التحقيق

جددت النيابة العامة بمركز اسنا جنوب الاقصر حبس عشرة متهمين لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في واقعة المشاجرة التي حدثت أمام إحدى اللجان الانتخابية بمركز إسنا وذلك بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطتهم يوم الثلاثاء الماضي عقب انتشار منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وقوع مشاجرة خارج الحرم الامني للجنة خلال سير العملية الانتخابية

وكان مركز شرطة إسنا قد تلقى بلاغا يوم 11 من الشهر الجاري يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من انصار مرشحين مختلفين حيث تبين ان الطرف الاول يضم خمسة اشخاص مقيمين بدائرة المركز بينهم مصاب بكدمات بينما يضم الطرف الثاني خمسة اشخاص ايضا بينهم مصاب اخر بكدمات وقد بدأت الواقعة بمشادة كلامية بسيطة ثم تطورت الى اشتباكات استخدمت فيها العصي الخشبية مما اسفر عن حدوث الاصابات المذكورة

وتمكنت قوات الشرطة من الوصول الى المتهمين في حينه وضبط العصي المستخدمة في التعدي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كاملة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة المتهمين للتحقيق امام النيابة التي باشرت عملها واطلعت على محاضر الشرطة وتقارير الاصابات واستجوبت اطراف المشاجرة للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة

وبعد مراجعة ما ورد في التحقيقات قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين جميعا خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق لاستكمال سماع اقوال الشهود وبيان مدى مسؤولية كل طرف عن ما حدث ولضمان عدم التأثير على سير التحقيقات .