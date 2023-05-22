1350 جنيها | زيادات جديدة لـ معاشات الأطباء والصيادلة .. وهذا موعد الصرف

أعلن اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين) عن موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة في معاشات النقابات الأربعة والتي تصرف من قبل الاتحاد.

موعد صرف زيادات معاشات المهن الطبية

وأكد مجلس الاتحاد على أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة وهى مبلغ 1350 جنيه بدلاً من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، كما يؤكد المجلس على أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادة اعتبارا من صرفية أغسطس 2023 والتى تصرف عن أشهر ( يوليو - أغسطس - سبتمبر) والمقررة خلال أيام 8- 9- 10 أغسطس 2023.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قرر بالإجماع فى جلسته في مايو الماضي، رفع معاش الأعضاء بنسة 35 % ليصبح 1350 جنيه شهرياً بدلاً من 1000 جنيه اعتباراً من يوليو 2023 ، ليصبح معاش الاتحاد هو الأعلى بين النقابات المهنية، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر منتصف ( فبراير- مايو - أغسطس - نوفمبر) من كل عام للأعضاء الذين بلغوا سن الستين أو أسر الأعضاء المتوفين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.