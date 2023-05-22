آراء طلاب الإعدادية في امتحان الهندسة بالقاهرة .. فيديو

تستكمل اليوم الاثنين امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية 2023 في مدارس محافظة القاهرة طبقا للجدول المعتمد الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم.

ووفقا لـ جدول الامتحانات امتحن طلاب الشهادة الاعدادية اليوم الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣، مادة الهندسة والتربية الفنية،ورصدت عدسة "صدى البلد" اراء الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية.

وقال علي إن امتحان الهندسة جاء في مستوي الطالب المتوسط، وأن مدته كانت غير مناسبة مع عدد الأسئلة، وجاءت نقاط صعبة في السؤال الرابع.

وأضاف يوسف أحمد أن امتحان الهندسة الفصل الدراسي الأول مقارنةً بامتحان الفصل الدراسي الثاني أسهل، وأن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وتابع عبدالرحمن رضا "امتحان الهندسة سهل جدًا، وكان في مستوي الطالب المتوسط، والسؤال الرابع كان فيه حاجات صعبة".

وانهي محمد خالد أن امتحان الهندسة جاء في مستوي الطالب المتوسط، واحتوي علي نقاط صعبة وأنه يحتاج إلي وقت إضافي.

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