يسرا تسافر لحضور فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان

سافرت الفنانة يسرا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، فى دورته الـ 76 التى تقام حاليا، لتلحق بعدد من الفنانين المصريين والعرب، والذين تواجدوا هناك وأبرزهم مني زكي وهند صبري.

ونشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شقو” والذى تشاركه البطولة فيه يسرا.

وعلّق عمرو يوسف على الفيديو: بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا.

فيلم شقو

يواصل كلً من الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون تصوير أحداث فيلمه الجديد بعنوان "شقو"، حيث يجسدان شخصية تجار في الأعضاء البشرية ما يدخلهما في الكثير من المتاعب خلال الأحداث.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن التشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الاجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

العمل من بطولة: عمرو يوسف، الفنان محمد ممدوح، الفنانة يسرا، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبوالحسن، وعددًا آخر من النجوم، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

1000 حمد الله على السلامة :

وكشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وقالت يسرا في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة ": "عايزة أحط بسمة على وشوش الناس وكنت عايزة اعمل مسلسل كوميدي".

وأضافت يسرا :" شارك معي في المسلسل مجموعة من الفنانين المتميزين الذين شاركوني النجاح ".

وتابعت يسرا:" لازم اغير من جلدي في الاعمال التي أشارك فيها، وأنا حققت 100 مليون مشاهدة على تيك توك ولم أتخيل تحقيق هذه الأرقام في المسلسل".

ولفتت يسرا إلى أنها تحاول الوصول إلى جميع فئات الجمهور من خلال الأعمال الفنية التي تشارك فيها، مضيفة: " فرحانة بالنجوم الشباب الموهوبين ".