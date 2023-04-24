يسرا: نسبة مشاهدة مسلسل ألف حمد الله على السلامة تخطت 100 مليون

قالت الفنانة يسرا، إنها تتعلم من فنانين آخرين شباب طريقة أداء العمل الكوميدي، من تلك الفنانين هو محمد ثروت وشيماء, وذكرت موقف جمعها مع الفنان محمد ثروت، قائلة "هل هنعرف نضحك المشاهدين في المسلسل دا" ليرد الآخر "طبعا الناس كلها هتضحك".

وأضافت "يسرا" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن نسبة مشاهدة مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة تخطت الـ ١٠٠ مليون مشاهدة علي التيك توك.

وتابعت الفنانة يسرا، أنها كانت تريد من مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة إظهار المواطن المصري بهيئته الحقيقة.