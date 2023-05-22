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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجّه بنقل الوصلات المتعارضة مع تطوير مناطق المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والتى من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة للإرتقاء بالمظهر الحضارى للمنطقة .


اكد المحافظ على المرافقين من مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمكتب الهندسى الإستشارى بالتنسيق مع شركات المرافق والجهات المعنية للإرتقاء بالمظهر الحضارى لكافة الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير ومحيطه.


شملت الجولة مرور المحافظ على طرق الرماية والواحات وطريق المتحف المصرى الكبير وبوابات مدينة حدائق الأهرام وطريق الفيوم والطريق السياحى والتى من المقرر ان تشهد أعمال التطوير تشجير ورفع كفاءة للأسوار والمنشأت الواقعة على جانبيها .


ووجه محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالتنسيق والمتابعة الدورية مع شركات المرافق بسرعة الإنتهاء من أعمال نقل الوصلات والخطوط المتعارضة مع أعمال التطوير . 


كما شملت الجولة تفقد المحافظ للمنطقة المحصورة بين ترعة المنصورية وطريق مصر اسكندرية الصحراوى اسفل الطريق الدائرى حيث وجه راشد بتنفيذ مخطط مرورى يسمح بتحقيق انسيابية للحركة المرورية المارة بين الطريق الدائرى وميدان الرماية وطريق مصر إسكندرية الصحراوى مع مراعاة توفير ساحات إنتظار لمنع الإنتظار الخاطئ بالطرق المحيطة على أن يتم تشجير وتجميل المنطقة الموازية والفاصلة بينها وبين المتحف المصرى الكبير .
مشددا على رئيس حى الهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع أى مخلفات اسفل الطريق الدائرى والحفاظ علي الشكل الحضاري.
كما شدد المحافظ على أن تشمل الأعمال النهوض بالشكل الجمالى لشبكات الإنارة و أكشاك الكهرباء والمداخل الخاصة بالفنادق الواقعة على جانبى طريق مصر اسكندرية الصحراوى لتتماشى مع أعمال التطوير.
رافق المحافظ خلال الجولة  محمد نور السكرتير المساعد وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء ومسئولى المكتب الهندسى الإستشارى .

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أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الاجهزة التنفيذية الهيئة العامة للنظافة والتجميل الهيئة العامة للنظافة الطريق السياحى الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير ترعة المنصورية حدائق الاهرام شركة الكهرباء طريق مصر اسكندرية الصحراوي

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