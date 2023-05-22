تباين أداء مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يخسر 8 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.

