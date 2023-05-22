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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة ورأس المال السوقي يخسر 8 مليارات جنيه

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين أداء مؤشراتها،  وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 19965 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 7011 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.
 

ارتفع مؤشر الشركات أداء مؤشرات البورصة البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 100

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