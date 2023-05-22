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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعدام ثلاثة مواطنين لإدانتهم بالالتحاق بمعسكرات "تنظيمات إرهابية" خارج البلاد

صدى البلد

نفذت السلطات السعودية المختصة، الاثنين، أحكام إعدام بحق ثلاثة مواطنين في المنطقة الشرقية، وذلك عقب إدانتهم  بـ"الإرهاب"والالتحاق بمعسكرات تدريب خارج البلاد.

وأوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السعودية، إنه قد جرى تنفيذ "حكم القتل تعزيراً" بحق كل من حسن بن عيسى بن أحمد آل مهنا، وحيدر بن حسن بن عبدالله مويس، ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس، وذلك بسبب "التحاقهم بمعسكر خارج السعودية خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة، وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته".

ونبه البيان إلى قيام حسن وحيدر بالتدرب على كيفية "تشريك القنابل وإبطالها"، واشتراكهما في "شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وقيامهما بالاشتراك (بالمساعدة) في تهريب عدد منهم، وعدم إبلاغهما عمن شاركهما في ذلك ومن دعمهما ونسق لهما".

وبحسب وسائل إعلام، قال البيان إنهما لم يبلغا "عما طلب منهما من تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى السعودية، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".

وتابع البيان: "وقيام محمد باستلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر يمكن من خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج السعودية، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الجناة" أحيلوا إلى المحكمة المتخصصة، حيث "صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً".

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق المدانين.

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