20GB رام.. أوبو تطلق هاتف A1 vitality متوسط المدى بإمكانيات رائعة

أعلنت شركة أوبو Oppo شهر إبريل الماضي عن هاتف Oppo A1 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس في الصين. والآن تقدم إصدار جديد من الهاتف يسمى Oppo A1 Vitality Edition ، وهو أرخص في السعر من النسخة الأصلية موجه في المقام الأول لذوي الميزانية المحدود، يقدم لهم هاتف ميسور التكلفة بإمكانيات عالية.

وفقا لتقرير موقع gizmochina إصدار فيتاليتي الجديد هو نسخة معاد تسميتها من Oppo A58 5G والتي تم إطلاقها العام الماضي ولكن مع بعض الإضافات الجديدة. في السطور التالية نلقي نظرة فاحصة على الجهاز الجديد وإمكانياته.

OPPO A1 Vitality Edition

مواصفات OPPO A1 Vitality Edition

يتميز إصدار Oppo A1 Vitality Edition بشاشة عرض حجمها 6.56 بوصة مع معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز. كما إنه يغطي 100٪ من التدرج اللوني الواسع DCI-P3 ، مما يوفر صور ومقاطع فيديو نابضة بالحياة وواقعية إلى درجة كبيرة.

يأتي موبايل أوبو مع خاصية ضبط درجة السطوع التي تضم 4096 مستوى ، تتكيف الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة المحيطة ، مما يؤدي إلى تحسين الرؤية. توفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 ، ونسبة شاشة إلى هيكل 89.8٪ وذروة سطوع تبلغ 480 شمعة لكل متر مربع، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

OPPO A1 Vitality Edition

من حيث لغة التصميم والشكل، يتميز A1 Vitality Edition بتصميم الماس الكريستالي الأنيق والمميز، ودرجة سمك حوالي 7.99 مم مع وزن إجمالي حوالي 188 جرامًا ، وبالتالي يجمع بين الخفة والرشاقة بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يأتي بتصنيف IP54 المقاوم للغبار والماء، مما يحمي الجهاز من المخاطر اليومية.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل موبايل أوبو A1 Vitality بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 6020 مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 وبالتالي يأتي مع القدرة على أداء عدد كبير من المهام في وقت واحد بسلاسة، يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي افتراضية، حيث يوفر سعة قصوى تصل إلى 20 جيجابايت رام، الذاكرة الاساسية 12 جيجابايت LPDDR4X + مع ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للتوسيع 8 جيجابايت.

فيما يخص إمكانيات التصوير يأتي A1 Vitality Edition بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل في اللوحة الخلفية، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية التصور في الإضاءة الخافتة.

يحزم الهاتف الذكي بطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويأتي بثلاثة ألوان، الأسود والأزرق والأرجواني، بسعر 1799 يوان (256 دولارًا).