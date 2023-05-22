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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية | التعاون الدولي الإماراتية تعلن تغيير مسماها الرسمي

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد

ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، غيرت مسماها الرسمي إلى "وزارة الخارجية" الإماراتية.

ووفقا لـ"وام" فأن ذلك يأتي بموجب القانون الاتحادي 3 لعام 2023 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ويتضمن القانون استبدال عبارة “وزارة الخارجية والتعاون الدولي” بعبارة “وزارة الخارجية”، وعبارة “وزير الخارجية والتعاون الدولي” بعبارة “وزير الخارجية”، وذلك أينما وردتا في عنوان أو نصوص المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2022 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفي أي تشريع آخر.

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