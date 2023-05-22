الإرشاد الزراعى: ننتج 2 مليون قنطار قطن ومنظومة جديدة لتسويق المحصول

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن محصول القطن من المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لاسيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة، وله دور كبير فى الصناعة وبنيان الإقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل، متابعا، كان يمثل جزءا من الثقافة المصرية فى الماضى، حيث كان من أهم المحاصيل الرئيسية لدى الفلاح المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف.



وأضاف عزوز، أن القطن المصرى يتميز بأنه منافس قوى للأقطان العالمية، ونحتل المركز الثانى بعد الولايات المتحدة الأمريكية فى القطن طويل التيلة.



وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، وصل حجم المساحات المزروعة قطن، نحو 335 ألف فدان، وحجم الإنتاج نحو 2 مليون قنطار قطن، وذلك فى الموسم الماضى.

وأضاف الدكتور علاء عزوز، تم استنباط أصناف جديدة من القطن المصرى، تقاوم الآفات والحشرات، وكذلك استخدام أساليب حديثة لمقاومة الأفات، وتقنيات تكنولوجية لتحسين الإنتاجية، مما يقلل من حجم التحديات فى زراعته، لاسيما وأنه من المحاصيل كثيفة العمالة.



وتابع عزوز، كان من التحديات السابقة، عدم وجود آلية لتسويق القطن المصرى، ولكن الآن أصبح لدينا منظومة واضحة لتسويق القطن المصرى، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال، وأصبح هناك سعر ضمان يتراوح من 4500 جنيه و 5500 جنيه كحد أدنى للقنطار، معلنا بأن الفترة المقبلة ستشهد تطور أكبر في منظومة القطن.