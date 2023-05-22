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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد إضافة ملعقه من القرنفل على كأس من الحليب .

- يقوى العظام ويعزز من كثافتها
- يقلل من خطر الاصابه بهشاشة العظام
- يعالج العقم والضعف الجنسى عند كلا الجنسين
- يحسن صحه واداء القلب والكبد والكلى والمعده والطحال
- يخفف آلام المفاصل والتهاب الروماتويد
- يطرد البلغم ويعالج التهاب الحلق واللوزتين
- يخفف حدة نوبات السعال والربو وانسداد الانف
- ينظم عملية الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمى 
- يخلص المعده والامعاء من الغازات
- يعالج قرحة المعده والتهاباتها
- يخفف اعراض البواسير
- يقلل انتاج الكبد للكوليسترول
- يعالج فقر الدم ويحاربه

 

الطريقه :

-  يوضع الحليب في قدر على نار هادئة.
- يترك  الحليب حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب بين فترة وأخرى.
- فى تلك الاثناء نقوم بتجهيز أكواب التقديم، وفي كل كوب نضع ملعقة  صغيرة من القرنفل المطحون.
- ثم نقوم بإضافة السكر في الأكواب حسب الرغبة.
- يصب الحليب المغلي بالأكواب فوق السكر والقرنفل، ويتم تقليبه حتى يختلط الحليب بالسكر والقرنفل.
 

اضطرابات الجهاز الهضمي التهاب الحلق الإصابة بهشاشة العظام خطر الإصابة بهشاشة العظام ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل والضعف الجنسي

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