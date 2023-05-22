للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد إضافة ملعقه من القرنفل على كأس من الحليب .

- يقوى العظام ويعزز من كثافتها

- يقلل من خطر الاصابه بهشاشة العظام

- يعالج العقم والضعف الجنسى عند كلا الجنسين

- يحسن صحه واداء القلب والكبد والكلى والمعده والطحال

- يخفف آلام المفاصل والتهاب الروماتويد

- يطرد البلغم ويعالج التهاب الحلق واللوزتين

- يخفف حدة نوبات السعال والربو وانسداد الانف

- ينظم عملية الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمى

- يخلص المعده والامعاء من الغازات

- يعالج قرحة المعده والتهاباتها

- يخفف اعراض البواسير

- يقلل انتاج الكبد للكوليسترول

- يعالج فقر الدم ويحاربه

الطريقه :

- يوضع الحليب في قدر على نار هادئة.

- يترك الحليب حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب بين فترة وأخرى.

- فى تلك الاثناء نقوم بتجهيز أكواب التقديم، وفي كل كوب نضع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

- ثم نقوم بإضافة السكر في الأكواب حسب الرغبة.

- يصب الحليب المغلي بالأكواب فوق السكر والقرنفل، ويتم تقليبه حتى يختلط الحليب بالسكر والقرنفل.

