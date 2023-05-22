للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد إضافة ملعقه من القرنفل على كأس من الحليب .
- يقوى العظام ويعزز من كثافتها
- يقلل من خطر الاصابه بهشاشة العظام
- يعالج العقم والضعف الجنسى عند كلا الجنسين
- يحسن صحه واداء القلب والكبد والكلى والمعده والطحال
- يخفف آلام المفاصل والتهاب الروماتويد
- يطرد البلغم ويعالج التهاب الحلق واللوزتين
- يخفف حدة نوبات السعال والربو وانسداد الانف
- ينظم عملية الهضم ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمى
- يخلص المعده والامعاء من الغازات
- يعالج قرحة المعده والتهاباتها
- يخفف اعراض البواسير
- يقلل انتاج الكبد للكوليسترول
- يعالج فقر الدم ويحاربه
الطريقه :
- يوضع الحليب في قدر على نار هادئة.
- يترك الحليب حتى يغلي مع الاستمرار في التقليب بين فترة وأخرى.
- فى تلك الاثناء نقوم بتجهيز أكواب التقديم، وفي كل كوب نضع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- ثم نقوم بإضافة السكر في الأكواب حسب الرغبة.
- يصب الحليب المغلي بالأكواب فوق السكر والقرنفل، ويتم تقليبه حتى يختلط الحليب بالسكر والقرنفل.