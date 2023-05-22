البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

اثارت البلوجر هادية غالب الجدل على السوشيال ميديا ، بعد نشرها صور جديدة لها عبر خاصية ستورم علىانستجرام، والتى ظهرت في بروفة قياس فستان زفاف وهو ما توقعه متابعيها انه حفل زفافها.





واثارت هادية غال خلال الفترة الماضية الجدل على السوشيال ميديا، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعارخيالية.





و بلغ سعر المايوه ليصل الى ٨٠٠٠ جنيها و هو ما اثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده احنانجيب شاليه".









عادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العاماختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.





هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضيجميع الأطراف وتنهي الخلاف.

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