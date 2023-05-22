التنمية المحلية: مستمرون في جهود تحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظات

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

كما حضر الافتتاح أيضاً كل من المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط و رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

كما افتتح وزير التنمية المحلية ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل ومحافظ جنوب سيناء عقب ذلك مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ ، حيث استمع الوزراء إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجي ومركز خدمات مصر ، وعقب ذلك تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد والمستشار عمر مروان واللواء خالد فودة مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة حيث استمعوا إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، كما تضمنت الزيارة كذلك استعراض مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري و المنظومات الذكية و الرقمي .

كما شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والعدل ومحافظ جنوب سيناء العرض الذى قدمه كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات " أغنية تحيا مصر .. ياريس " وهى الأغنية التي تعدد عدد من الإنجازات بالمحافظات خلال تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط بعض المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء .

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى أن افتتاح هذا الصرح المتكامل لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد ، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وثمن اللواء هشام آمنة ، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها الوزيرة الدكتورة هالة السعيد في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي ، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة ، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية ، لافتاً إلى ما تشهده مصر على مدار السنوات الثماني الماضية من تطوير وتحديث يأخذ في اعتباره بشكل رئيسي وجوهري محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التي تقلل من زمن الحصول على الخدمة ، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبي الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد .

وأشار اللواء هشام آمنة الي جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال بهدف زيادة مستوي رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم ، وقد اشتملت هذه الخطة علي تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي ، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.

وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار التعاون بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وباقى الوزارات المصرية لإستكمال خطة الحكومة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة علي نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر ، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم في رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن مشروع مركز خدمات مصر يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي ، مشيراً إلى أن هذا المركز الذى تم افتتاحه اليوم في شرم الشيخ، يعد ثاني المراكز بالمحافظات بعد افتتاح مركز محافظة أسوان، وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات لافتتاح مراكز خدمات مصر أخري تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن ، وأشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت .

وأضاف المحافظ أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، لافتاً إلى استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات خاصة في إطار استعداد شرم الشيخ لاستضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المهمة خلال الفترة المقبلة .

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