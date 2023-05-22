تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره جمرك في الدوري التركي

أعلن الكرواتي نيناد بجيليسيا، المدير الفني لـ طرابزون سبور، تشكيل فريقه لمواجهة فاتح قره جمرك، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ طرابزون سبور، بعد أن سجل هدفًا في المباراة الماضية، والتي خسرها فريقه أمام فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فريق طرابزون سبور.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، يليه فاتح قره جمرك في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.