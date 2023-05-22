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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة لهؤلاء ..أول رد من محمد رمضان علي صورة الدولارات

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل لقاءه الفنان محمد رمضان؛ مضيفا:"التصرفات التي يقوم بها رمضان مثل نشر صور الدولارات تكون بمثابة رسالة للخارج.

وكشف عن ما قاله رمضان حول الصورة الأخيرة لـ الدولارات، قائلا:" رمضان قال لي :"بتعلم من ردود الأفعال وبطور من نفسي؛ ونيتي الخير لأهلي وبلدي وقلبي على البسطاء ومعاك وفي إيدك لخدمة الفقراء؛ أنا تعبت على ما وصلت.

وأكمل شعبان نقلا عن رمضان:" رسالتي بتكون للخارج إن أنا مش جاي منبطح أو بشحت، والدخلة دي بتقدمني بشكل معين، وبدرس الدولة قبل ما أدخلها ومش بشتغل عشوائي؛ أنا عارف إنها في الداخل ليها رسائل غلط؛ لكن أنا بوجهها للخارج.

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان الفنان محمد رمضان الدولار دكتور جمال شعبان ردود الأفعال

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