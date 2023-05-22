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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يعني تعهد فاجنر بنقل تبعية باخموت إلى الجيش الروسي أول يونيو

فاجنر
فاجنر

تعهد قائد مجموعة فاجنر الروسية بنقل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية إلى الجيش الروسي بحلول الأول من يونيو، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

زعم مؤسس شركة فاجنر ،يفجيني بريجوزين، أنه استولى على باخموت يوم السبت ، لكن كييف تقول إنها لا تزال تسيطر على أجزاء من المدينة.

وتقول أوكرانيا إن قواتها ما زالت تتقدم في ضواحي باخموت.

لكن بريجوجين قال إن قواته ستبدأ في تسليم المدينة للجيش الروسي يوم الخميس.

وقال بريجوزين في تسجيل صوتي على تيليجرام : "سوف يغادر  فاجنر  في الفترة من 25 مايو إلى 1 يونيو".

كانت باخموت تعرف سابقًا باسم أرتيموفسك ، تكريماً للثوري السوفيتي ، قبل أن تعيد أوكرانيا تسميتها.

وذكر  إن فاجنر أقامت "خطوط دفاعية" غربي المدينة قبل الانتقال.

ويقول محللون إن باخموت ليست ذات قيمة استراتيجية، لكن أخذها  سيكون انتصارًا  لروسيا بعد أطول معركة في الحرب في أوكرانيا حتى الآن.

ركزت فاجنر جهودهت على المدينة لأشهر ويبدو أن تكتيكاتهم المكلفة التي لا هوادة فيها والمتمثلة في إرسال موجات من الرجال أدت إلى تآكل مقاومة كييف تدريجياً.

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجنر بعد أن قالت إنها أخذت المدينة.

وسيؤدي أخذ  باخموت إلى تقريب روسيا قليلاً من هدفها المتمثل في السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها ، وهي واحدة من أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا ضمتها روسيا في سبتمبر الماضي بعد استفتاءات أربع.

 

أرتيموفسك استراتيجية استفتاء إستفتاءات الأول من يونيو الاوكراني الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين

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