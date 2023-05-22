شابة تسافر ثلاث دول ب50 جنيه إسترليني فقط.. ما القصة؟

تمكنت أحدى محبي السفر الأذكياء من زيارة ثلاث دول بأقل من 50 جنيهًا إسترلينيًا، وكشفت كيف يمكنك ذلك أيضًا.

قالت سابينا تروجانوفا إنه من المهم أن تكون مرنًا بشأن المكان الذي تسافر إليه.

وأوضحت إنها تختار وجهاتها في الليلة التي تسبق السفر - وتستند إلى ذلك في تحديد التذاكر الأرخص باستخدام تطبيق يسمى Kewi.

ووجدت لبدء رحلتها الأخيرة في 9 مايو ، رحلة إلى دبلن من لندن مقابل 12.99 جنيهًا إسترلينيًا.

شابة تسفر ثلاث دول ب 50 جنيه إسترليني

أمضت الشابة البالغ من العمر 29 عامًا يومين في العاصمة الأيرلندية قبل الانطلاق إلى مرسيليا.

وحصلت على رحلة بأسعار معقولة بقيمة 17.38 جنيهًا إسترلينيًا إلى المدينة الفرنسية ، والتي استكشفتها قبل التوجه إلى إسبانيا، وبعدها استقلت سابينا رحلة إلى بالما مقابل 16 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وفي كل موقع ، حرصت على إنفاق أقل من 200 جنيه إسترليني على الطعام والإقامة.

لقد أنفقت ما مجموعه 613.83 جنيهًا إسترلينيًا في حوالي ستة أيام من السفر - لكنها تعتقد أنه كان بإمكانها خفض التكاليف أكثر.