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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

إيمان العاصى
إيمان العاصى

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن رأيها في ابتعاد حلا شيحة، عن الفن وقصة اعتزالها كلما تزوجت، وفكرة عودتها للتمثيل مجددا. 

وقالت إيمان العاصى فى لقاء ببرنامج et بالعربى، “حلا شيحة حرة فى حياتها الشخصية ولا يجوز أن نحكم على أحد، وهى لم تعتزل التمثيل كما أعلم من تصريحاتها السابقة”. 

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وأضافت إيمان العاصى “كل شخص يمر بأزمات فى حياته، ولا أحد يعلم ما مرت به حلا شيحة، وبالتالي هي حرة فى حياتها الشخصية”. 

إيمان العاصى وجعفر العمدة

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

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وأضافت إيمان العاصى “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركز فى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

وتابعت إيمان العاصى “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا انظر الى ترتيب اسمى على تتر العمل”.

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارة الجدل.

إيمان العاصى

وحلت إيمان العاصى ضيفة على برنامج ممكن مع الإعلامية منى الشاذلى وجاوبت إيمان العاصي على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".

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